Denver Broncos vs Kansas City Chiefs EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2022

NFL

El enfrentamiento del sábado entre los Kansas City Chiefs y los Denver Broncos involucra a un equipo con asuntos relacionados con los playoffs que aún deben atender mientras el otro se prepara para entrar en una temporada baja de incertidumbre.

Los Chiefs (11-5) todavía tienen una oportunidad de ser el sembrado No. 1 de la AFC, pero después de perder la semana pasada en Cincinnati 34-31 para romper su racha ganadora de ocho juegos, KC ya no tiene el control de su propio destino. Los Chiefs no solo necesitan vencer (o empatar) a Denver el sábado, sino que también necesitan que Tennessee pierda ante Houston (que venció a los Titans en Nashville en la Semana 11) para asegurar la ventaja de local y el codiciado adiós de la primera ronda.

Los Chiefs y los Broncos se enfrentaron en la Semana 12 con KC manteniendo el servicio en casa y ganando 22-9. No fue el mejor juego de Patrick Mahomes, ya que completó 15 de 29 para 184 yardas y una intercepción. Mahomes no lanzó para un touchdown, pero corrió una entrada. Teddy Bridgewater de Denver, quien está fuera para este juego debido a una conmoción cerebral, lanzó dos intercepciones en la derrota.

La semana pasada, la defensa de los Chiefs tuvo problemas contra Cincinnati, ya que la combinación de Joe Burrow (446 yardas aéreas, 4 TD) y Ja’Marr Chase (11 recepciones, 266 yardas, 3 TD) fue imparable. Kansas City tuvo pocos problemas para mover el balón (414 yardas, 7.1 por jugada) contra los Bengals y lideró por 14 puntos en tres ocasiones diferentes, pero fue superado 17-3 en la segunda mitad. Cincinnati hizo un buen trabajo al contener a Tyreek Hill y Travis Kelce, manteniendo al dúo a 65 yardas combinadas en 11 recepciones.

Denver (7-9) ha perdido tres seguidos y cuatro de sus últimos seis desde un descanso de la Semana 11. El mayor problema ha sido la ofensiva, una unidad que ha anotado 13 puntos o menos en cinco de sus últimos siete. En lugar de un Bridgewater lesionado, Drew Lock completó 18 de 25 para 245 yardas y un touchdown la semana pasada contra los Chargers de Los Ángeles, pero no recibió mucha ayuda del juego terrestre en la derrota por 34-13. La falta de éxito de los Broncos en el suelo (83 yardas en 27 acarreos) fue decepcionante considerando las luchas de Los Ángeles contra la carrera esta temporada. La defensa mantuvo a los Chargers a 341 yardas, pero no pudo llegar a Justin Herbert ni forzar pérdidas de balón, lo que permitió que los locales saltaran a una ventaja de 17-0, momento en el que el juego terminó.

Hora y Canal Broncos vs Chiefs

Kickoff: sábado 8 de enero a la 1:30 p.m. PT / 4:30 p.m. ET en Estados Unidos. 3:30 p.m. en México.

TV: ESPN / ABC en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Kansas City -10

Tres cosas a tener en cuenta

1- Motivación de Denver

Los apostadores de Las Vegas nos están diciendo todo lo que necesitamos saber sobre la motivación en este. Los Broncos no tienen nada por lo que jugar más que echar un vistazo más a Lock para ver si es el futuro potencial de Denver como mariscal de campo. El año pasado, en su último juego sin sentido de la temporada, Denver perdió 32-31 ante Las Vegas en uno de los mejores juegos de Lock de su carrera. Vic Fangio también puede estar entrenando para su trabajo, aunque supongo que una victoria el sábado no cambiará las cosas.

2.- Espejismo de Kansas City

La defensiva de los Chiefs quedó expuesta la semana pasada, y es una pregunta real si son la unidad que fue destruida por los Bengals o el grupo que cerró a los Cowboys y Packers a principios de la temporada. Kansas City tuvo un calendario muy amistoso en la recta final, con seis de nueve juegos en casa antes de la final del sábado. A pesar de la mejora, los Chiefs se ubican en el puesto 26 en la liga con 369.3 yardas por juego permitidas. Ese número ha subido a 402 en los últimos tres, que incluyeron inclinaciones con los Chargers, Steelers y Bengals. Pero no hay razón por la que no puedan limitar el daño que hace la ofensiva de Denver el sábado.

3.- ¿Cuánto tiempo jugará Patrick Mahomes?

Siendo realista, Tennessee no va a perder ante Houston (nuevamente), por lo que Kansas City no será el sembrado No. 1. Entonces, con un juego de playoffs que se avecina el próximo fin de semana, ¿cuánto tiempo mantendrá Andy Reid a los titulares? Ver el marcador no es una opción con los Titans-Texans jugando el domingo. Tendría sentido que los titulares jueguen algunas series o en el segundo cuarto, pero después de eso espere ver una alineación diferente en el campo, especialmente si los Chiefs obtienen una ventaja decente al principio. Desde que lanzó 10 intercepciones en un tramo de siete juegos a principios de año, Mahomes tiene poco más de sus últimas siete aperturas. Ciertamente ha retomado su juego y buscará terminar la temporada regular con el pie derecho. Simplemente no cuente con verlo en el campo en la segunda mitad.

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs en VIVO

Un equipo tiene algo por lo que jugar, el otro no. No complique demasiado las cosas aquí, ya que los Chiefs se encargan de los negocios en Mile High City.

Predicción: Chiefs 31, Broncos 13

Last modified: enero 7, 2022

Etiquetas: Broncos vs Chiefs