Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2022

Tanto los Dallas Cowboys como los Philadelphia Eagles pueden respirar tranquilos de cara a su final de temporada regular de la Semana 18 de la NFL. Cada uno de ellos se ha asegurado un lugar en los playoffs y podría enfrentarse nuevamente en la Ronda de Comodines de la NFC la próxima semana.

Los Cowboys (11-5), campeones de la división Este de la NFC, ingresan a este juego como el sembrado No. 4 y no pueden caer más allá de eso. Una victoria podría ponerlos tan alto como el No. 2, con algo de ayuda, pero están eliminados de la carrera por la ventaja de local durante los playoffs y un adiós en la primera ronda.

Los Eagles (9-7), mientras tanto, ingresan este fin de semana en el séptimo sembrado luego de asegurarse su lugar con una victoria en Washington la semana pasada. Basado en una peculiaridad en las reglas de desempate de la NFL, en realidad pueden perder este juego y aún ascender al No. 6 en base a otros resultados alrededor de la burbuja de los playoffs.

Con poco que ganar, espere que ambos equipos jueguen a lo seguro, ya que tienen en mente el objetivo más amplio de un Super Bowl. Dicho esto, cualquiera de estos rivales de división desde hace mucho tiempo podría usar una victoria, ya que buscan ganar un poco de impulso adicional al entrar en la postemporada. Los Eagles vienen en caliente, 6-1 en sus últimos siete juegos, pero fueron desmantelados por los Cowboys 41-21 en el horario estelar a principios de esta temporada. Les encantaría vengar esa derrota de la misma manera que a los Cowboys les gustaría recuperar ese ritmo después de que tropezaron con una derrota por 25-22 el domingo pasado contra los Cardinals.

Hora y Canal Eagles vs Cowboys

Inicio: sábado 8 de enero a las 5:15 p.m. PT / 8:15 p.m ET en Estados Unidos. 7:15 p.m. en México.

TV: ESPN / ABC en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Cowboys -5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Los titulares de cada equipo jugarán el juego completo?

Para Dallas, la respuesta parece ser un rotundo “sí”. El propietario Jerry Jones dejó en claro esta semana que espera poco, si es que hay algo, que cambie con el plan de juego si tiene algo que decir al respecto.

“Planeamos jugar”, dijo en el 105.3 The Fan de Dallas esta semana. “Planeamos jugar para ganar … obviamente, el debate sobre los dos caminos a seguir es bastante obvio, pero me gusta jugar. En este caso particular, vamos a tener un día extra de descanso [partido del sábado por la noche] entre nuestros el último partido y el primer partido de los playoffs. Creo que nos servirá mejor saliendo y ejecutando y haciendo que nuestro equipo juegue realmente como si fuera el juego de playoffs que jugaremos la próxima semana “.

Con ese tipo de proclamación pública, no espere que el entrenador en jefe de los Cowboys, Mike McCarthy, cambie de rumbo. De hecho, hay cosas en las que trabajar para este grupo después de que el mariscal de campo Dak Prescott falló tres veces (una perdida) contra los Cardinals, mientras que el ataque terrestre del décimo clasificado del equipo se limitó a solo 45 yardas y sin touchdowns. Está muy lejos de la actuación dominante de Prescott (cuatro pases de TD), el corredor Ezekiel Elliott (TD terrestre) y la ofensiva se unió en una paliza 56-14 sobre Washington la semana anterior.

No está claro si los Eagles persiguen el mismo juego completo, la estrategia de jugar como principiantes. El entrenador en jefe de primer año, Nick Sirianni, mantiene sus cartas más cerca del chaleco, y dijo en una conferencia de prensa a principios de esta semana: “Mantendremos todo sobre la mesa. No estoy seguro de lo que vamos a hacer todavía”.

Sin embargo, no se espera que juegue el corredor estrella del equipo, Miles Sanders, a pesar de la mejora de una fractura en la mano sufrida en la Semana 16 contra los Giants. Esa es una pequeña pista que Sirianni podría contener con algunos otros jugadores ofensivos clave (QB Jalen Hurts, tobillo; T Lane Johnson, rodilla) que podrían beneficiarse de un descanso adicional. Tenga en cuenta que el mariscal de campo suplente Gardner Minshew fue sensacional en su única apertura este año (20 de 25, 242 yardas, 2 TD, índice de pasador de 133.7), por lo que los Eagles no sienten que pierden mucho si se sumergen en sus reservas. .

2.- ¿Quién quedará fuera debido a los protocolos COVID-19?

Lamentablemente, esta sigue siendo una pregunta que debe hacerse todas las semanas con el virus arrasando el país como nunca antes. Entre los titulares de los Eagles que figuran actualmente en la lista se encuentran el centro de Pro Bowl Jason Kelce, el tackle defensivo Fletcher Cox, el ala cerrada Dallas Goedert, el esquinero Avonte Maddox y los profundos Rodney McLeod y Marcus Epps. Los corredores Boston Scott y Jordan Howard, que habían estado compartiendo la carga de backfield con Sanders fuera, también se han colocado en la lista.

La buena noticia para los Eagles es que esa docena de jugadores ahora están exentos de las pruebas durante los próximos 90 días, lo que significa que todos serán automáticamente elegibles para su juego de comodines la próxima semana. El corredor será la posición más afectada, la enfermedad y la lesión dejarán a Kenneth Gainwell como el único sano en la lista que garantiza jugar.

Para los Cowboys, su gran nombre COVID-19 es el contendiente al Novato Defensivo del Año Micah Parsons. El apoyador fue agregado a la lista el miércoles, junto con otros dos titulares, el tackle Tyron Smith y el esquinero Anthony Brown. Todos ellos, a diferencia de algunos de los jugadores de los Eagles, tienen la garantía de perderse el concurso del sábado según las reglas de cuarentena de la NFL en constante cambio.

Parsons y Brown se desempeñaron bien contra los Eagles a principios de este año, sumando una intercepción y media captura, ya que Hurts se quedó fuera de balance durante toda la noche. Pero en general, la gran cantidad de Eagles potencialmente los pone en una desventaja mucho mayor el sábado por la noche.

3.- ¿Podrán los Eagles correr la pelota?

Esta pregunta podría ser un punto discutible dependiendo de cuántos corredores realmente se adapten. Pero la ofensiva terrestre número uno de la liga fracasó ante los Cowboys la primera vez, acumulando 64 yardas, el mínimo de la temporada, y Sanders solo consiguió dos acarreos.

Desde entonces, ha habido una metamorfosis ofensiva que llevó al cambio de rumbo de los Eagles en la segunda mitad. Han promediado casi 39 intentos por tierra por juego durante su reciente aumento de 6-1; compare eso con 12 acarreos, el mínimo de la temporada, contra los Cowboys en la Semana 3. Con una sólida posibilidad de que se enfrenten a este equipo nuevamente en los playoffs, espere que los Eagles al menos prueben las aguas con su nuevo ataque de tierra y libra para ver cómo se comparan con la defensiva terrestre número 15 de la NFL.

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys en VIVO

Este es difícil de poner en desventaja considerando la gran cantidad de jugadores que podrían faltar. Lo que inclina la balanza aquí es cuántos corredores son elegibles para los Eagles el sábado por la noche. Si Scott y Howard juegan, Filadelfia debería ganar esta revancha en casa, incluso si eligen descansar a algunos de sus titulares. (Minshew es más que capaz de ser un mariscal de campo titular por derecho propio). Los Cowboys se veían un poco superados contra un buen equipo de los Cardinals y se perderán algunos de sus jugadores defensivos clave en el camino.

Pero si la lista actual de COVID-19 se mantiene, Philadelphia simplemente podría tener demasiados buenos jugadores para mantenerse competitivo. Los Cowboys técnicamente tienen más que ganar, posiblemente subiendo en la lista de cabezas de serie de los playoffs, y su insistencia en jugar como titulares significa que debes darles la ventaja mientras mantienes un ojo de soslayo en qué juego de las Águilas está preparado para jugar.

Predicción: Cowboys 24, Eagles 13

