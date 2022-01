Liga MX Torneo Clausura 2022

Juárez tuvo un gran debut en el Torneo Clausura 2022 al vencer 2-1 al Necaxa en el Olímpico Benito Juárez.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Juárez ya que apenas a los 2 minutos Diego Rolán los puso al frente, tras eso el duelo se mantenía trabado, ambos intentaban sin demasiada claridad, así, al descanso no había más goles. Para el segundo tiempo, apenas corrían 2 minutos cuando Alejandro Zendejas igualaba por Necaxa, sin embargo 3 minutos después Luis Malagón se iba expulsado complicando las cosas para los Rayos, 7 minutos más tarde los Bravos lograron recuperar la ventaja con el segundo gol del torneo para Diego Rolán, eso obligó a los Rayos a arriesgar, los Bravos tuvieron para liquidar, pero finalmente el gol no llegó a ningún arco.

Así, Juárez sumó sus 3 primeros puntos dejando al Necaxa en blanco. Los Bravos visitarán al Cruz Azul el sábado de la próxima semana, un día antes los Rayos recibirán a Monterrey, por la jornada 2 de la Liga MX. Juárez 2-1 Necaxa.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Necaxa 2-1 Jornada 1 Torneo Clausura 2022

Last modified: enero 7, 2022

Etiquetas: Alejandro Zendejas