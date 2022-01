Miami Dolphins vs New England Patriots EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 18 NFL 2022

NFL

Los New England Patriots regresarán a los playoffs después de un paréntesis en el 2020, y todavía tienen la oportunidad de lograr otra hazaña familiar: ganar la AFC Este. Para hacerlo, tendrán que derrotar a los Miami Dolphins, cuyas propias esperanzas de playoffs se desvanecieron la semana pasada, pero que se han acostumbrado a jugar al “spoiler” durante los viajes de los Patriots al sur en las últimas etapas de la temporada regular. .

La pésima derrota de Miami por 34-3 ante Tennessee la semana pasada puso fin no solo a las posibilidades del equipo de llegar a la postemporada, sino también a una racha histórica que vio a los Dolphins (8-8) recuperarse de una racha de siete derrotas consecutivas con siete victorias directas. Ningún equipo de la NFL había seguido siete derrotas consecutivas con siete victorias consecutivas antes de que Miami lo hiciera esta temporada, pero ni siquiera el cambio notable fue suficiente para salvar a los Dolphins después de un comienzo miserable.

Los Patriots (10-6) tampoco abrieron muy bien el 2021, perdiendo tres de sus primeros cuatro juegos y cuatro de sus primeros seis. Pero una racha ganadora de siete juegos ayudó a preparar la mesa para otro viaje a la postemporada, y una victoria dominante de 50-10 en casa sobre Jacksonville tiene a Nueva Inglaterra en un lugar familiar: empatado en la cima de la AFC Este. Los Patriots reclamaron el título de división todos los años desde 2009-19, y Buffalo interrumpió su carrera la temporada pasada. Ahora ambos equipos están empatados con un juego restante, pero los Bills tienen el desempate gracias a un mejor récord divisional y pueden lograr títulos consecutivos con una victoria en casa sobre los Jets.

En cuanto a este enfrentamiento con Miami, New England ha tenido la ventaja sobre su rival de división en el sur, ganando 20 de 30 encuentros de temporada regular entre 2006 y 2020. Sin embargo, de los juegos jugados en Miami durante ese período de 15 años, el la ventaja se inclina ligeramente a favor de los Dolphins (8-7), y el equipo de Brian Flores va por la rara barrida de temporada de los Patriots después de superarlos 17-16 en Foxborough en la Semana 1. La última vez que Miami barrió a New England fue la temporada 2000. Dave Wannstedt era entonces el entrenador en jefe de los Dolphins, mientras que Bill Belichick estaba en su primera temporada con los Patriots.

Hora y Canal Dolphins vs Patriots

Inicio: domingo 9 de enero a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p. m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

Televisión: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Patriots -6

Tres cosas para ver

1.- ¿Puede la defensa de Miami recuperarse de una ofensiva explosiva de New England?

De cara al descanso de la Semana 14, New England había ganado siete seguidos y había anotado al menos 24 puntos en todos los juegos menos dos desde principios de octubre… con una de las dos excepciones, una victoria por 14-10 en la Semana 13 un lunes por la noche. en condiciones de viento y nieve. En otras palabras, la ofensiva de los Patriots había estado funcionando a toda máquina antes del descanso, pero siguió el receso con solo 38 puntos totales en las derrotas ante Indianápolis y Buffalo.

Sin embargo, la semana pasada, los Patriots dieron la bienvenida al nuevo año con su segunda producción de 50 puntos de la temporada en el juego sobre los Jaguars. Cuatro touchdowns en la primera mitad, incluidos dos anotaciones terrestres de Damien Harris, allanaron el camino para una ventaja de 28-3 antes de que Rhamondre Stevenson anotara dos de los suyos y Kristian Wilkerson trajera su segundo pase de touchdown del juego de Mac Jones.

Mientras tanto, los Dolphins permitieron 24 puntos solo una vez durante su racha ganadora de siete juegos después de que seis de sus siete derrotas anteriores fueran de equipos que eclipsaron esa marca. Pero su derrota por 34-3 en Tennessee la semana pasada sacó a la luz muchas de las dificultades de la defensa una vez más, ya que el mariscal de campo Ryan Tannehill, en su primer juego contra su ex equipo, lanzó dos touchdowns mientras que D’Onta Foreman y Dontrell Hilliard encontraron cada uno el zona de anotación en el suelo. Si Miami no puede recuperarse de sus problemas en Nashville, espere que New England se salga con la suya ofensivamente el domingo.

2.- ¿Qué Dolphins hacen sentir su impacto al entrar en la temporada baja?

Con la vista ya no puesta en los playoffs y el enfoque en cambio cambiando a la mezcla que es la temporada baja, habrá muchas partes móviles en la lista de los Dolphins. Los jugadores clave en el juego aéreo como los alas cerradas Mike Gesicki y Durham Smythe, segundo y cuarto en el equipo, respectivamente, en recepción, son agentes libres pendientes, al igual que el mariscal de campo suplente Jacoby Brissett, autor de la victoria de los Dolphins en la Semana 9 sobre Houston. que inició la racha de siete victorias consecutivas.

En el lado defensivo del balón, el ala defensiva Emmanuel Ogbah podría estar buscando un nuevo contrato después de unirse a Miami por dos años en 2020. Ogbah lidera al equipo con nueve capturas y está empatado en el segundo lugar del equipo con 10 pases defendidos, el único liniero del equipo con más de tres. Ogbah estuvo limitado en la práctica a principios de semana con una lesión en el cuádriceps, pero practicó por completo el jueves, por lo que todas las señales apuntan a que podrá vestirse en el final de temporada.

Las contribuciones de este grupo y muchos más a lo largo de la temporada conducirán a una serie de decisiones críticas en la temporada baja, ya que Miami busca su primer lugar en la postemporada desde la temporada 2016 y su primera victoria en los playoffs desde 2000.

3.- ¿Podrá la defensa de los Patriots mantener el impulso alto antes de la postemporada?

Al igual que la ofensiva se recuperó contra Jacksonville, la defensa de New England recuperó el equilibrio al permitir solo 10 puntos a los Jaguars. En sus nueve victorias anteriores, los Patriots mantuvieron a siete de los nueve equipos con 13 puntos o menos, mientras que los seis equipos que lograron victorias sobre Nueva Inglaterra más que duplicaron esa marca con un promedio de 26,5 puntos en esos juegos.

Esa fue una sólida actuación de recuperación después de que los Colts y los Bills derrotaron a los Patriots con 27 y 33 puntos, respectivamente, en las Semanas 15 y 16. Esa derrota en Indianápolis fue la primera de New England fuera de casa esta temporada, luego de ganar los primeros seis mientras permitiendo solo 68 puntos (11,3 puntos por partido) en esos juegos.

Dirigiéndose a Miami para la última semana de la temporada regular, una demostración defensiva que se parece más a las seis victorias como visitantes que la derrota de la Semana 15 en Indianápolis sería un fuerte impulso positivo al ingresar a la postemporada.

Miami Dolphins vs New England Patriots en VIVO

La victoria de 40 puntos de los Patriots el domingo pasado fue justo el tipo de cambio que necesitaban después de que las dos derrotas pusieran fin a su racha de siete victorias consecutivas. Gracias a esa victoria, New England todavía tiene la oportunidad de ganar la división, pero también necesita que Buffalo pierda en casa contra los Jets. Y aunque Miami tiene bastantes jugadores que intentan ganarse un nuevo contrato en 2022, los Patriots todavía tienen mucho por lo que jugar y querrán mantener intacta esa energía positiva al ingresar a los playoffs.

Predicción: Patriots 27, Dolphins 17

