Bolonia vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 22 Serie A 2021-22

Abrimos las emociones de este lunes 17 de enero siguiendo con la jornada 22 de la Serie A 2021-2022, cuando el Bolonia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga lejos de la zona baja, pero tendrán que recibir a Napoli que no tiene margen de error, necesita llevarse el triunfo del Renato Dall’Ara.

Hora y Canal Bolonia vs Napoli

Sede: Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia, Emilia-Romaña, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Bolonia vs Napoli en VIVO

El cuadro del Bolonia ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona baja. Después de 20 choques han sumado 8 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 9 enfrentamientos.

El Bologna viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Cagliari en un duelo que ganaban con gol de Riccardo Orsolini, pero al 90+3 los terminaron remontando para caer 2-1.

Por su parte, el Napoli ha tenido una buena temporada peleando entre los líderes, pero si quieren seguir en carrera por el título saben que no hay margen de error. Ellos han disputado 21 duelos con saldo de 13 victorias, 4 empates y 4 partidos perdidos. En la jornada pasada vencieron a la Sampdoria con solitaria anotación de Andrea Petagna.

Gli Azzurri viene de un duro golpe a media semana quedando eliminado de la Copa de Italia al ser aplastados en casa 2-5 ante la Fiorentina, en choque donde Chucky Lozano se fue expulsado.

Tanto el Bolonia como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Bologna en la doceava posición con 27 puntos y un duelo pendiente, mientras Gli Azzurri es tercero con 43 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bolonia vs Napoli.

