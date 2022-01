Liga Española 2021-2022

Sevilla no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Valencia en duelo de la jornada 21 de la Liga Española 2021-2022 en Mestalla.

El partido arrancó de gran manera para el Sevilla que logró tomar ventaja apenas a los 7 minutos cuando Montiel lanzó un centro que Mouctar Diakhaby intentó despejar pero terminó mandando al fondo de su propio arco, al 13 parecía que Musah ponía el empate, pero un fuera de lugar anulaba la jugada, al 37 Rafa Mir reventaba el poste, 3 minutos después Ivan Rakitic se quedaba cerca del segundo visitante, cuando parecía que no había más apareció Gayá sirviendo a Goncalo Guedes que no perdonó el 1-1 para el Valencia. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, sin oportunidades en las áreas, al 74 el Tecatito Corona ingresó a la cancha y 10 minutos después se quedó cerca de ser el héroe con remate que pasó apenas por un lado, así ya no hubo más.

Con este empate el Sevilla arribó a 45 puntos como sublíder a cuatro de la cima, mientras Valencia quedó noveno con 29 unidades. Los Nervionenses recibirán al Celta de Vigo el sábado en la jornada 22 de LaLiga. Valencia 1-1 Sevilla.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Valencia vs Sevilla 1-1 Liga Española 2021-22

Etiquetas: Goncalo Guedes