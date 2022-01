Brentford vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 22 de enero en la jornada 23 de la Premier League 2021-2022, cuando el Brentford busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a los Wolves que saldrán decididos a quedarse con el botín en su visita al Brentford Community Stadium.

Hora y Canal Brentford vs Wolves

Sede: Brentford Community Stadium, Brentford, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brentford vs Wolves en VIVO

El cuadro del Brentford ha tenido una buena temporada en términos generales manteniéndose fuera de la zona baja. Después de 22 jornadas suman 6 victorias, 5 empates y han caído derrotados en 11 choques.

Las Abejas vienen de una dura derrota a media semana cuando recibieron al Manchester United siendo superados 1-3.

Por su parte, los Wolves han tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, pero saben que no pueden aflojar si sueñan con competencias europeas. Después de 20 duelos suman 9 victorias, 4 empates y han perdido en 7 compromisos.

Los Lobos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Southampton logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Raúl Jiménez, Conor Coady y Adama Traoré.

Tanto el Brentford como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a las Abejas en el puesto 14 con 23 unidades, mientras los Lobos marchan octavos con 31 puntos en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brentford vs Wolves.

