Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Premier League 2021-22

Partido sumamente atractivo nos espera este domingo 23 de enero siguiendo con la jornada 23 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en la pelea por los primeros puestos ya rumbo al Mundial de Clubes, pero tendrán que recibir a un Tottenham que saldrá decidido a sumar en su dura visita a Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Tottenham

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una buena campaña en términos generales, pero parece que se ha quedado atrás en la lucha por el título. Después de 23 duelos suman 12 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 3 compromisos.

Los Blues vienen de un amargo empate a media semana en duelo adelantado donde visitaron al Brighton en un choque donde Hakim Ziyech los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, el Tottenham está teniendo una campaña ascendente luchando con todo por meterse a zona de Champions League. Ellos han disputado 19 duelos con saldo de 11 victorias, 3 empates y 5 partidos perdidos.

Los Spurs vienen de un grandísimo triunfo a media semana, en duelo pendiente, donde visitaron al Leicester City en un duelo que perdían 2-1, hasta que al 90+5 y 90+7 Steven Bergwijn se vistió de héroe anotando doblete y firmando el 2-3 final.

Tanto el Chelsea como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por las competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Blues en la tercera posición con 44 puntos, mientras los Spurs son quintos con 36 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Tottenham.

