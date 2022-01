Pumas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Torneo Clausura 2022

Liga MX Torneo Clausura 2022

Se abren las emociones de este domingo 23 de enero en la jornada 3 del Torneo Clausura 2022, cuando los Pumas busquen aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria demostrando que pueden competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a unos Tigres que saldrán decididos a imponer su jerarquía en su visita al Estadio Universitario.

Como llegan los equipos

El cuadro de los Pumas ha sido la sorpresa en el arranque de la campaña logrando ganar sus dos primeros partidos, sin embargo saben que apenas estamos iniciando y que queda un largo camino por recorrer.

La UNAM viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Querétaro logrando doblegarlos 1-3 con anotaciones de Leonel López, Marco García y Rogério.

Por su parte, los Tigres han tenido un arranque de temporada complicada ya que todavía no conocen el triunfo sumando un empate y una derrota, por lo que Piojo Herrera sabe que no puede fallar si no quiere empezar a sentir la presión.

La UANL viene de un durísimo y sorpresivo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron a Puebla cayendo derrotados 0-2.

Tanto los Pumas como los Tigres saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad demostrando sus intenciones rumbo a lo que viene, saben que una victoria sería un buen golpe anímico de cara a lo que viene en esta Liga MX.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 25 de septiembre en la jornada 10 de la campaña pasada en el Volcán. En aquel choque ninguno se hizo daño firmando un 0-0 final.

Hora y Canal Pumas vs Tigres

El juego entre Pumas vs Tigres se estará disputando en punto de las 12:00 pm del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 10:00 am del Pacífico y 1:00 pm del Este.

La transmisión del partido Tigres vs Pumas en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas en México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

Pumas vs Tigres en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a dar un golpe de autoridad. En los pronósticos es difícil dar un favorito, la UANL tiene un plantel más poderoso, sin embargo la UNAM está en casa y llega motivado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Pumas vs Tigres.

Pumas vs Tigres EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Torneo Clausura 2022

Last modified: enero 22, 2022

Etiquetas: Canal Pumas vs Tigres