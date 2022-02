Eliminatorias CONMEBOL 2022

Argentina dio un nuevo golpe de autoridad logrando vencer 1-0 a Colombia que se hundió en la jornada 16 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó de manera cerrada, Colombia apostaba a estar bien parado, mantener el orden, al 14 Ángel Di María intentó con disparo peligroso, los Cafeteros no podían atacar y eso les pasó factura cuando al 27 William Tesillo falló al querer despejar para que Acuña mandará un centro que Lautaro Martínez mandó al fondo para el 1-0, al 32 Di María exigía a Camilo Vargas, los colombianos no podían hacer nada al ataque, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo Colombia buscaba adelantar lineas, James Rodríguez intentaba ser el referente, pero Argentina seguía viéndose sólido con un gran Ángel Di María, la Albiceleste controló de gran manera ante unos Cafeteros que cayeron en la desesperación, tuvieron sus oportunidades en los últimos minutos, pero el empate no llegó.

Con esta victoria Argentina arribó a 35 puntos en la segunda posición dejando a Colombia en el séptimo puesto con 17 unidades. En actividad de la fecha 17 de las Eliminatorias, en marzo, la Albiceleste recibirá a Venezuela y los Cafeteros recibirán a Bolivia. Argentina 1-0 Colombia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Colombia 1-0 Jornada 16 Eliminatorias CONMEBOL 2022

