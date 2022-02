Eliminatorias CONMEBOL 2022

Foto: @TelemundoSports

Perú y Ecuador cerraron la actividad de la jornada 16 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022 con un buen empate 1-1.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Ecuador ya que al minuto 1 Michael Estrada los puso al frente, tras eso Perú buscaba adelantar lineas, Luis Advíncula se mostraba como el hombre más peligroso, peor al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los minutos Michael Estrada fallaba un mano a mano, el que no falló fue Edison Flores que al 68 ponía el empate, al 80 Advíncula sacaba bombazo peligroso, finalmente ya no hubo más.

Con este empate Perú arribó a 21 puntos colocándose quinto, mientras Ecuador quedo tercero con 25 unidades amarrando, al menos, el repechaje. En actividad de la jornada 17 de las Eliminatorias, en marzo, los Incas visitarán a Uruguay y La Tri visitará a Paraguay. Perú 1-1 Ecuador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Perú vs Ecuador 1-1 Jornada 16 Eliminatorias CONMEBOL 2022

Last modified: febrero 1, 2022

Etiquetas: Ecuador