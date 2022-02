Real Sociedad vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Copa del Rey 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Seguimos con las emociones de los cuartos de final de la Copa del Rey 2021-2022 este jueves 3 de febrero con un gran partido donde la Real Sociedad buscará aprovechar su condición de local para sumar la victoria y la clasificación, sin embargo tendrán que recibir a un Betis que saldrá decidido a imponer su buen momento en su dura visita al Anoeta.

Hora y Canal Real Sociedad vs Betis

Sede: Estadio Anoeta, San Sebastián

Hora: 8:00 pm de España. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México.

Real Sociedad vs Betis en VIVO

El cuadro de la Real Sociedad esta teniendo una buena temporada en LaLiga donde marchan en la sexta posición. En su último duelo empataron 0-0 ante el Getafe hace un par de semanas.

Los Txuri-urdin dieron un golpe de autoridad en los octavos de final de la Copa del Rey, el pasado 19 de enero, cuando recibieron al Atlético de Madrid logrando vencerlos claramente 2-0 con goles de Adnan Januzaj y Alexander Sorloth.

Por su parte, el Betis ha sido una de las sorpresas en LaLiga donde marchan en la tercera posición soñando con un boleto a la Champions League. En su último duelo, hace un par de semanas, golearon 1-4 al Espanyol.

Los Béticos lograron su boleto a esta ronda de la Copa el pasado 16 de enero cuando recibieron al Sevilla en un duelo polémico, pero en el que terminaron ganando 2-1 con goles de Nabil Fekir y Sergio Canales.

Tanto la Real Sociedad como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y avanzar, no hay margen de error, el vencedor estará en semifinales y el perdedor quedará eliminado de la Copa del Rey. Realmente luce como un duelo cerrado y ambos tendrán ausencias por la fecha FIFA, de hecho Diego Lainez y Andrés Guardado no tendrán actividad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Sociedad vs Betis.

