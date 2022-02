Betis vs Villarreal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 23 Liga Española 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 6 de febrero siguiendo con la jornada 23 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los consolide en los primeros puestos, están motivados, pero recibirán a un Villarreal que saldrá decidido a sumar en su visita al Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Villarreal

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México.

Betis vs Villarreal en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una gran campaña siendo una de las revelaciones, pero saben que no pueden aflojar y menos en casa. En su último duelo de liga golearon 1-4 al Espanyol para colocarse con 12 victorias, 4 empates y 6 partidos perdidos.

Los Beticos vienen de una gran exhibición a media semana en la Coap del Rey logrando su boleto a las semifinales tras golear 0-4 la Real Sociedad con doblete de Juanmi y anotaciones de Willian José y Aitor Ruibal.

Por su parte, el Villarreal también está cumpliendo con un buen torneo luchando con todo por competencias europeas, pero saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Después de 22 jornadas han cosechado 8 triunfos, 8 empates y han perdido en 6 compromisos.

El Submarino Amarillo viene de una contundente victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Mallorca logrando golearlos 3-0 con un autogol y anotaciones de Manu Trigueros y Dani Parejo.

Tanto el Betis como el Villarreal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas ahora que nos acercamos al último tercio del rol regular; en la tabla general encontramos a los Béticos en la tercera posición con 40 puntos, podrían volver Diego Lainez y Andrés Guardado, mientras el Submarino Amarillo es séptimo con 32 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Villarreal.

Last modified: febrero 5, 2022

