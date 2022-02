UFC 271 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Whittaker 2 en Directo?

UFC

UFC 271 presenta una de las peleas más esperadas del año: la revancha entre Israel Adesanya y Robert Whittaker.

Este tipo de peleas no ocurren muy a menudo. Adesanya es el actual campeón de peso mediano de UFC y una de las pocas estrellas genuinas de UFC. Whittaker es el claro contendiente número uno y uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta. También es el ex campeón de peso mediano.

Ambos están muy por encima del resto de la división.

Adesanya está invicto en el peso mediano. Whittaker solo ha perdido una vez en la división ante… ¿adivina quién? El actual campeón Adesanya cuando la pareja peleó por primera vez en octubre de 2019 frente a un récord de 57,000 personas en Melbourne, Australia.

Esto es realmente un choque de titanes.

¿Quién va a ganar? La apuesta segura es Adesanya, quien noqueó limpiamente a Whittaker en su última salida no una, sino dos veces. Whittaker fue salvado por la campana la primera vez, pero fue cronometrado exactamente por el mismo golpe en la siguiente ronda y perdió la pelea.

Pero Whittaker ha mejorado desde entonces, implementando una combinación más inteligente, al estilo GSP, de lucha libre y golpes en su juego. Ha tenido una carrera seria desde su última pelea, derrotando a contendientes de clase mundial como Darren Till, Jared Cannonier y Kelvin Gastelum de forma consecutiva. Ha sido realmente impresionante, particularmente su última pelea con Gastelum.

Whittaker también ha afirmado que su cabeza no estaba bien al entrar en la última pelea con Adesanya. Una mezcla de presión de la ciudad natal y aversión por Adesanya hizo que Whittaker peleara fuera de lugar en la primera pelea, golpeando las cercas en lugar de ser más inteligente con sus golpes. De cualquier manera, esta pelea será una competencia peleada al más alto nivel. No puedo esperar.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 271?

Fecha: sábado 12 de febrero

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 271

Pelea Estelar:

Campeonato Peso Mediano UFC Israel Adesanya vs Robert Whittaker

Cartelera Principal:

Derek Lewis vs Tai Tuivasa

Derek Brunson vs Jared Cannonier

Kyler Phillips vs Marcelo Rojo

Bobby Green vs Nasrat Haqparast

Cartelera Preliminar

Andrei Arlovski vs Jared Vanderaa

Roxanne Modafferi vs Casey O’Neill

Alex Pérez vs Matt Schnell

Maxim Grishin vs William Knight

Primeras Preliminares

Ronnie Lawrence vs Mana Martínez

Alexander Hernandez vs Renato Moicano

Fabio Cherant vs Carlos Ulberg

AJ Dobson vs Jacob Malkoun

Douglas Silva de Andrade vs Sergey Morozov

Mike Mathetha vs Jeremiah Wells

Cómo ver UFC 271: Adesanya vs Whittaker 2

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 271 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 271 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 271 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 271 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 271 EN VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de un gran evento con peleas muy interesantes, sin duda una cartelera muy completa, aunque la realidad es que todos los ojos estarán puestos en el combate estelar donde Adesanya buscará demostrar que es el mejor de la categoría, pero Whitttaker tiene la gran oportunidad de tomar revancha. Al concluir la función los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y los ganadores.

Last modified: febrero 10, 2022

Etiquetas: Adesanya vs Whittaker 2