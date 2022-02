Liga MX Torneo Clausura 2022

Foto: @TelemundoSports

Necaxa sumó una increíble victoria 2-1 en su visita al Cruz Azul en la jornada 5 del Torneo Clausura 2022 en el Azteca.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 4 minutos Milton Giménez reventaba el poste, tras eso el duelo se mantenía cerrado, el Necaxa se mostraba competitivo, pero al 30 Uriel Antuna cayó dentro del área para un penal que Juan Escobar mandó al fondo para el 1-0, al 41 Fabricio Fomiliano exigió a JJ Corona, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos en un contragolpe Uriel Antuna reventaba el poste, al 55 Milton Giménez fallaba una clara, Necaxa apretaba obligados por el marcador, al 80 Rodrigo Aguirre sacó disparo que apenas paso por un lado, finalmente la presión rindió frutos al 85 con un centro perfecto de Jurado que Milton Giménez no perdonó para el 1-1, pero eso no fue todo, ya que al 90+5 Rodrigo Aguirre aprovechó un balón suelto para poner el 1-2 final.

Con esta derrota Cruz Azul se estancó en 10 puntos como tercero, mientras Necaxa escaló al décimo lugar con 6 unidades. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, los Rayos visitarán a Tijuana el viernes, dos días después la Máquina Cementera visitará a Toluca. Cruz Azul 1-2 Necaxa.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cruz Azul vs Necaxa 1-2 Torneo Clausura 2022

Last modified: febrero 12, 2022

Etiquetas: Cruz Azul