Mundial Femenil

Arranca la actividad de las Eliminatorias Femenil rumbo al Mundial 2023 este miércoles 16 de febrero, cuando Guatemala haga su presentación con la misión de sumar sus primeros puntos, pero recibirá a alas Islas Vírgenes Estadounidenses que son una completa incógnita, pero saldrán a sorprender en su visita la Pensativo.

Hora y Canal Guatemala vs Islas Vírgenes Estadounidenses

Sede: Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Guatemala

Hora: 11:00 am de Guatemala. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Sin confirmar

Guatemala vs Islas Vírgenes Estadounidenses en VIVO

La selección de Guatemala tiene la misión de aprovechar al máximo esta eliminatoria, están en un proceso de crecimiento y está es una buena oportunidad de mostrarse como una escuadra de cuidado dentro del área.

Las Chapines tuvieron actividad por última vez en junio de 2021 con un par de amistosos siendo vencidas 3-1 y 4-1 por Costa Rica, realmente no sabemos que esperar este miércoles.

Por su parte, las Islas Vírgenes Estadounidenses estarán haciendo su presentación en este tipo de competencias donde querrán mostrar a sus jugadores, será una plantilla totalmente amateur, aun así buscarán hacer un duelo digno.

Las Caribeñas, de hecho, estarán disputando su primer duelo oficial en su historia.

Tanto Guatemala como Islas Vírgenes Estadounidenses saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita iniciar con el pie derecho su participación en esta eliminatoria, aunque la realidad es que las Chapinas son amplias favoritas para ganar y golear. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Islas Vírgenes Estadounidenses.

Guatemala vs Islas Vírgenes Estadounidenses EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Mundial Femenil 2023

Last modified: febrero 15, 2022

Etiquetas: Canal Guatemala vs Islas Vírgenes Estadounidenses