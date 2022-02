Concachampions 2022

El León no tuvo demasiadas complicaciones para vencer 1-0 a un aguerrido Guastatoya en la vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2022.

El partido arrancó de buena manera para el León ya que apenas a los 11 minutos Elías Hernández apareció para poner el 1-0 con el que prácticamente liquidaba la serie, el Guastatoya se mostraba atrevido, aunque los Esmeraldas eran mejores, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un León dominando las acciones, tenía la pelota e iba al ataque, pero no apretaba a fondo y eso le permitía al Guastatoya ser competitivo, finalmente ya no hubo más.

Así, el León firmó su boleto a los cuartos de final con un claro global de 3-0. Los Esmeraldas visitarán al Necaxa el viernes en la Liga MX. León 1-0 Guastatoya.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles León vs Guastatoya 1-0 Concachampions 2022

Last modified: febrero 22, 2022

Etiquetas: CONCACAF Champions League