Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de la Liga 2021-22

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 27 de febrero con la gran final de la Copa de la Liga 2021-2022 de Inglaterra, cuando el Chelsea busque levantar el trofeo y ganar en confianza rumbo a lo que viene, pero tendrán que medirse al Liverpool que también saldrá decidido a quedarse con el título en la mítica cancha del Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea está teniendo una buena temporada al ubicarse terceros de la Premier League, mientras que el pasado martes vencieron 2-0 al Lille en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Los Blues lograron su boleto a esta Final el pasado 12 de enero cuando, como visitantes, vencieron 0-1 al Tottenham con solitaria anotación de Antonio Rudiger, para avanzar con global 3-0 tras haber ganado 2-0 en la ida.

Por su parte, el Liverpool llega con todo a esta gran final, ya que el miércoles pasado aplastaron 6-0 al Leeds United en duelo pendiente de la Premier League, eso los colocó como segundos a solamente 3 unidades de la cima.

Los Reds tuvieron una serie cerrada en semifinales donde se midieron al Arsenal empatando 0-0 en la ida en casa, sin embargo en la vuelta, el pasado 20 de enero, lograron ganar 0-2 como visitantes con doblete de Diogo Jota.

Tanto el Chelsea como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita alzarse con el triunfo y el ansiado título, como siempre en una final, uno terminará festejando y el otro se irá con el amargo sabor del subcampeonato, además, sería un golpe anímico importante rumbo al resto de torneos.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 2 de enero en la Premier League en Stamford Bridge. En auqel choque Sadio Mané y Mohamed Salah pusieron al frente a los Reds, sin embargo Mateo Kovacic y Christian Pulisic firmaron el empate 2-2 para los Blues.

Hora y Canal Chelsea vs Liverpool

El juego entre Chelsea vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:30 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:30 am

Bolivia y Venezuela: 12:30 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 1:30 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la EFL que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a ganar y hacerse con el trofeo. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Reds parecen llegar en mejor forma, sin embargo sabemos de la calidad de los Blues que tienen todo para ganar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Liverpool.

Chelsea vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de la Liga 2021-22

febrero 26, 2022

