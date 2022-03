Liverpool vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este sábado 5 de marzo siguiendo con la jornada 28 de la Premier League 2021-2022, cuando el Liverpool busque imponer su condición de local y su jerarquía para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por el título, pero recibirán a un West Ham que está motivado listo para dar la campanada en su visita al Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs West Ham

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Liverpool vs West Ham en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una gran campaña que los mantiene en carrera por el título, sin embargo saben que no pueden aflojar. En su último duelo de liga golearon 6-0 al Leeds United para colocarse con 18 victorias, 6 empates y un par de descalabros, con un duelo pendiente.

Los Reds tuvieron actividad a media semana en la quinta ronda de la FA Cup donde lograron clasificar al vencer 2-1 al Norwich con doblete de Takumi Minamino.

Por su parte, el West Ham está teniendo una muy buena temporada que los tiene luchando en los primeros puestos. Vienen de un gran triunfo en la jornada pasada doblegando 1-0 a los Wolves para colocarse con 13 triunfos, 6 empates y han perdido en 8 choques.

Los Hammers también tuvieron acción a mitad de semana en la FA Cup donde quedaron eliminados al caer derrotados 3-1 en su visita al Southampton.

Tanto el Liverpool como el West Ham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en su lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Reds como sublíderes con 60 puntos, mientras que los Hammers son quintos con 45 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs West Ham.

