New York vs Comunicaciones EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Concachampions 2022

Se abren las emociones de los cuartos de final de la CONCACAF Champioons League 2022 este martes 8 de marzo con un gran partido donde el New York City FC buscará aprovechar su condición de local para pegar primero al recibir a un Comunicaciones que saldrá motivado listo para volver a dar la campanada ahora en su visita al Pratt & Whitney.

Hora y Canal New York vs Comunicaciones

Sede: Estadio Pratt & Whitney en Rentschler Field, East Hartford, Connecticut, Estados Unidos

Hora: 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos. 7:00 pm de México y Guatemala.

Canal: TUDN en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica.

New York vs Comunicaciones en VIVO

El cuadro del New York ha tenido un arranque de temporada complicado en la MLS donde no ha ganado en las dos primeras fechas con un empate y un descalabro. El pasado sábado visitaron al Vancouver Whitecaps igualando 0-0.

NYCFC no tuvo demasiadas complicaciones en la ronda pasada de esta Copa donde se midieron al Santos de Guápiles logrando ganar 0-2 en Costa Rica y 4-0 en casa para un contundente global 6-0 destacando a Valentín Castellanos y Talles Magno que anotaron dobletes.

Por su parte, Comunicaciones está teniendo un buen torneo en la Liga de Guatemala donde marchan como sublíderes. El pasado miércoles recibieron al Malacateco logrando superarlos 2-0 con goles de Óscar Santiz y Lynner García.

Los Cremas fueron la gran campanada en los octavos de final de la Copa donde se midieron al Colorado de la MLS logrando ganar 1-0 en la ida, mientras que en la vuelta cayeron 1-0 para irse a los penales donde el arquero Kevin Moscoso se vistió de héroe dándole la clasificación a su equipo.

Tanto el New York como el Comunicaciones saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita pegar primero en esta serie donde los Norteamericanos son favoritos, por lo que para los Cremas es vital el salir con un buen marcador en esta ida. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. New York vs Comunicaciones.

