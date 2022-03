Gran Premio Bahrein 2022 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

La espera ha terminado, después de la increíble e histórico título de Max Verstappen en la temporada 2021, este domingo 20 de marzo arrancan de nueva cuenta las emociones en la Formula 1 con el Gran Premio de Bahrein donde el neerlandés intentará repetir en la cima, pero Lewis Hamilton llega con sed de revancha y, este año, parece que los Ferrari tienen todo para competir por el título mundial.

La Formula 1 arrancará en el Circuito Internacional de Baréin, mejor conocido como Sakhir, que tiene una longitud de 3.36 millas y se completará después de 57 vueltas, un circuito que le favorece a Lewis Hamilton que ha ganado en 5 de las 17 carreras que se han llevado ahí en la historia.

Hora y Canal Gran Premio Bahrein 2022

Sede: Circuito Internacional de Baréin, Manama, Baréin

Hora: 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos. 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio Bahrein 2022 en VIVO

En una calificación impredecible y ferozmente competitiva bajo las luces de Sakhir, fue una batalla entre Ferrari y Red Bull en todo momento, pero fue Leclerc quien terminó dando la vuelta más rápida de la Q3 el sábado en la clasificación.

Necesitando superar a su compañero de equipo Carlos Sainz, Leclerc registró un tiempo de 1:30.558 para adelantarse.

Verstappen también mejoró en su última vuelta, aunque terminó una décima por debajo de Leclerc en el segundo lugar. Internará a los Ferrari en la parrilla para el GP de Bahrein que abre la temporada el domingo.

«Obviamente, los últimos dos años para el equipo han sido extremadamente difíciles, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que volviéramos a la cima», dijo Leclerc, con Ferrari nuevamente en la pelea al comienzo de la nueva era de 2022.

Mercedes, sin embargo, no estaba en la misma liga que un Ferrari rejuvenecido y el siempre fuerte Red Bull para comenzar la temporada.

El mexicano Sergio «Checo» Pérez fue cuarto para Red Bull, mientras que Lewis Hamilton fue el líder de Mercedes en quinto lugar, y unos 0,680 segundos después de la pole.

Fue una historia aún peor para George Russell en su primera calificación de Mercedes junto a Hamilton, con el británico solo noveno después de dos vueltas Q3 desaliñadas en un automóvil completamente nuevo que ha tenido problemas durante las pruebas y el fin de semana en Bahrein.

Valtteri Bottas estaba justo detrás de su antiguo compañero de equipo Hamilton para el paquete sorpresa Alfa Romeo, mientras que Kevin Magnussen fue otra sorpresa entre los 10 primeros para Haas, clasificándose séptimo en su regreso a la F1.

Fue una sesión decepcionante para McLaren, con Lando Norris fuera en la Q2 y Daniel Ricciardo en la Q1, junto con el suplente de Aston Martin, Nico Hulkenberg.

Foto: @F1

Así que esta todo listo para arrancar un nuevo año en la Formula 1, un año que se espera sea mucho más competido con varios equipos peleando en cada carrera. Red Bull y Ferrari parecen ser los dos favoritos en este arranque, pero Mercedes nunca se puede descartar, mientras que se espera una mejoría de McLaren y algunas sorpresas de la mano de Bottas y Magnussen.

