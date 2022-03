Celta vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este domingo 23 de marzo siguiendo con la jornada 29 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Celta de Vigo busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con la velita encendida en la lucha por competencias europeas, pero recibirán a un Betis que saldrá a imponer su calidad en su vista a Balaídos.

Hora y Canal Celta vs Betis

Sede: Estadio de Balaídos, Vigo, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Celta vs Betis en VIVO

El cuadro del Celta ha tenido una campaña muy irregular y sus números son muestra clara de eso ya que en 10 jornadas suman 9 victorias, 8 empates y han caído derrotados en 11 duelos, por lo que en casa es vital ganar para seguir en la pelea.

Los Celestes vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Villarreal siendo superados 1-0, con Néstor Araujo como titular y Orbelín Pineda ingresando de cambio.

Por su parte, el Betis ha sido una de las revelaciones de la competencia peleando entre los líderes. En la jornada pasada vencieron 1-0 al Athletic Bilbao para colocarse con 15 triunfos, 4 empates y 9 partidos perdidos.

Los Béticos tuvieron actividad a media semana sufriendo un durísimo golpe al quedar eliminado de la Europa League ante el Eintracht Frankfurt en un duelo que mandaron a los tiempos extra tras gol de Borja Iglesias al 90 que igualó el global 2-2, pero al 120+1, justo antes de irnos a los penales, un autogol de Guido Rodríguez acabó con el sueño. Diego Lainez ingresó de cambio.

Tanto el Celta como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y con ello seguir en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Celestes en la décima posición con 35 puntos, mientras los Béticos son quintos con 49 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Celta vs Betis.

