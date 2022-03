Bayern Múnich vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Champions League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 22 de marzo en la ida de los cuartos de final de la Champions League 2021-2022 Femenil, donde el Bayern Múnich buscará aprovechar su condición de local para pegar primero al recibir a una PSG que intentará salir con vida de su dura visita al Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs PSG

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 5:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en Estados Unidos. YouTube en el resto del mundo.

Bayern Múnich vs PSG en VIVO

La escuadra del Bayern Múnich está teniendo una buena temporada en la Bundesliga Femenina donde marcha como sublíder a un punto de la líder. El pasado viernes vencieron 4-2 al Eintracht Frankfurt con goles de Maximiliane Rall, Lea Schuller, Viviane Asseyi y Jovana Damnjanovic.

Las Bávaras tuvieron un buen accionar en la fase de grupos de la competencia donde quedaron segundas del sector D por debajo del Lyon, que es una de las favoritas al título.

Por su parte, el PSG está teniendo una buena temporada en la Ligue 1 manteniéndose en la pelea con el Lyon por la cima. El pasado viernes vencieron 2-0 al Soyaux-Charente con goles de Sakina Karchaoui y Aminata Diallo.

El París tuvo una fase de grupos espectacular demostrando que van por el título. Ganaron los 6 partidos que disputaron, con 25 goles a favor y ninguno en contra, quedando por arriba del Real Madrid.

Tanto el Bayern Múnich como PSG saben de la importancia de este juego ya que ambas tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce muy pareja y donde la condición de local podría ser vital, por lo que para las Bávaras la obligación está en casa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs PSG.

Bayern Múnich vs PSG EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Last modified: marzo 21, 2022

Etiquetas: Bayern Múnich