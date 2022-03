Juventus vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Champions League 2021-2022

Gran partido nos espera este miércoles 23 de marzo siguiendo con los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League 2021-2022 Femenina, donde la Juventus buscará aprovechar su condición de local sabiendo que si sueñan con avanzar deben ganar en casa ante Lyon que saldrá a imponer su jerarquía en Turín.

Hora y Canal Juventus vs Lyon

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:45 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DAZN en Estados Unidos. YouTube en el resto del mundo.

Juventus vs Lyon en VIVO

La escuadra de la Juventus está dominando en la Serie A de Italia donde es líder en solitaria. El pasado sábado visitaron al Napoli logrando vencerlas 0-2 con anotaciones de Lina Hurtig y Arianna Caruso.

La Vecchia Signora tuvo una buena actuación en la fase de grupos de la Champions donde terminaron segundas del sector A por debajo del Wolfsburg, pero arriba del Chelsea en lo que fue el «grupo de la muerte».

Por su parte, Lyon es una de las grandes potencias mundiales en el fútbol femenil. Están dominando en la Ligue 1 de Francia donde son líderes. El pasado viernes golearon 0-3 al Dijon con doblete de Catarina Macario y uno más de Melvine Malard.

Las Leonas cumplieron en la fase de grupos de la Champions donde terminaron como líderes del sector D, aunque con 5 victorias y una sorpresiva derrota ante el Bayern Múnich.

Tanto Juventus como Lyon saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de quedarse con la victoria que les permita dar el primer paso en esta serie donde las Franceses son favoritas, pero la Vecchia Signora quiere dar la campanada y para ello es vital ganar en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Lyon.

Juventus vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Champions League Femenil 2021-22

Last modified: marzo 22, 2022

Etiquetas: Champions League Femenil