Portugal vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 24 de marzo en el repechaje de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Portugal busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y seguir en carrera por Qatar, pero tendrán que recibir a Turquía que saldrá decidido a dar la campanada en su dura visita al Do Dragao.

Hora y Canal Portugal vs Turquía

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 7:45 pm de Portugal. 1:45 pm en México y Centroamérica. 2:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Bolivia y Venezuela. 4:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Portugal vs Turquía en VIVO

La selección de Portugal tuvo una fase de grupos de eliminatoria muy irregular y eso les costó terminar en la segunda posición del sector A por debajo de Serbia, por lo que ahora tendrán que jugarse el boleto a Qatar en este repechaje.

Los Lusos tuvieron un cierre de eliminatorias muy duro que los rezagó a esta segunda posición, ya que empataron 0-0 como visitantes ante Irlanda, mientras que el 14 de noviembre cayeron en casa 1-2 ante Serbia para quedarse con el segundo puesto de su grupo y el boleto al repechaje.

Por su parte, Turquía tuvo una buena actuación en la fase de grupos de la eliminatoria en el denominado «grupo de la muerte» donde concluyó segundo del sector G por debajo de Holanda, pero dejando fuera a Noruega y Montenegro, pero saben que todavía no se ha conseguido nada.

Los Turcos cerraron la fase de grupos de gran manera, el pasado mes de noviembre, cuando aplastaron 6-0 a Gibraltar, mientras que el 16 de lograron un valiosísimo triunfo 1-2 ante Montenegro, eso les dio el boleto a este repechaje.

Tanto Portugal como Turquía saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras saldrán a «matar o morir», no hay margen de error, los Lusos, de la mano de Cristiano Ronaldo, son favoritos, pero saben que cualquier error podría costarles caro, la escuadra perdedora quedará fuera de toda posibilidad de llegar a Qatar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Portugal vs Turquía.

Portugal vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Eliminatorias UEFA 2022

Last modified: marzo 23, 2022

Etiquetas: Canal Portugal vs Turquía