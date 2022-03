Selecciones

Gran partido de poder a poder tendremos este martes 29 de marzo en la vuelta de la tercera y definitiva ronda de la Eliminatoria de África rumbo al Mundial 2022, cuando Nigeria busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y la clasificación, pero recibirán a Ghana que saldrá decidido a firmar su boleto en el Abuja National Stadium.

Hora y Canal Nigeria vs Ghana

Sede: Estadio Nacional de Abuya, Abuya, Nigeria

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

Nigeria vs Ghana en VIVO

La selección de Nigeria tuvo una gran eliminatoria demostrando que está de vuelta para pelear por cosas importantes, aunque su participación en la pasada Copa Africana fue decepcionante quedando fuera en octavos de final, de poco importará todo eso este martes donde van por el pase a Qatar.

Por su parte, Ghana no la paso nada bien en la pasada Copa Africana quedando fuera en fase de grupos recordando la derrota 2-3 ante Comoras, por lo que realmente se ve complicado que puedan sorprender este martes, aunque nadie les quita la ilusión.

Estas dos selecciones se vieron las caras en el partido de ida el pasado viernes en el Baba Yara Sports Stadium. En aquel choque The Black Stars tuvieron mayor posesión y más intentos, pero Las Super Águilas aguantaron el 0-0 que los acerca al Mundial.

Tanto Nigeria como Ghana saben de la importancia de este partido ya que todo se define este martes, el ganador estará en Qatar y el perdedor quedará fuera de toda posibilidad. Las Super Águilas son favoritas, pero las Estrellas Negras irán con todo por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nigeria vs Ghana.

Nigeria vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias África 2022

Last modified: marzo 28, 2022

Etiquetas: Canal Nigeria vs Ghana