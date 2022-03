Portugal vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Gran partido tendremos este martes 29 de marzo con la final del repechaje en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Portugal busque imponer su jerarquía y calidad para firmar su boleto a Qatar, sin embargo tendrán que medirse a Macedonia que llega motivado listo para dar una nueva sorpresa ahora en su visita al Do Dragao.

Hora y Canal Portugal vs Macedonia

Sede: Estadio do Dragao, Oporto, Portugal

Hora: 12:45 pm de México y Centroamérica. 1:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Portugal vs Macedonia en VIVO

La selección de Portugual tuvo una eliminatoria irregular en la fase de grupos al fallar en el objetivo de tener su pase directo, sin embargo ahora por la vía del repechaje parecen tener la mesa servida para festejar con su afición el pase a Qatar.

Los Lusos pasaron algunas complicaciones en las semifinales, el pasado jueves, cuando lograron derrotar 3-1 a Turquía con anotaciones de Otávio, Diogo Jota y Matheus Nunes, por lo que están motivados.

Por su parte, Macedonia ha sido la gran sorpresa en estas eliminatorias y ahora están a solamente una victoria de redondear la histórica participación, nadie les quita la ilusión de dar la sorpresa.

Los Linces Rojos vienen de una histórica e increíble victoria el pasado jueves cuando visitaron a Italia, que nunca había perdido en casa por eliminatorias, en un duelo donde se pararon bien atrás y al 90+2 llegó la campanada cuando Aleksandar Trajknovski anotó el gol del triunfo para los Macedonios.

Tanto Portugal como Macedonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar el paso definitivo rumbo al Mundial, el ganador estará en Qatar, mientras el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos los Lusos, de la mano de Cristiano Ronaldo, es amplio favorito, pero los Linces Rojos saldrán sin nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Portugal vs Macedonia.

