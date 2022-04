Sorteo Mundial 2022 EN VIVO Horario, Canales y Grupos ¿Dónde quedó México?

Mundial 2022

Los clasificatorios finales aún están terminando, dejando algunos lugares para la Copa del Mundo 2022 en Qatar, pero eso no detiene la pelota en el torneo. Este viernes marca el anuncio del sorteo de la fase de grupos, con 32 equipos, incluida la nación anfitriona Qatar, todos descubriendo sus destinos.

Es una Copa del Mundo extremadamente inusual que no comenzará hasta el 21 de noviembre debido a las preocupaciones sobre el calor en el Golfo Pérsico, que habitualmente supera los 100 grados Fahrenheit en el verano y sería peligroso para los jugadores. Como resultado, 2022 marcará la primera Copa del Mundo que se realizará fuera de mayo-julio, como ha sido la tradición desde 1930.

¿A qué hora se realizará el sorteo?

La FIFA sorteará los equipos para la fase de grupos a las 10:30 am de México y Centroamérica, así como a las 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. En Estados Unidos iniciará a las 9:30 am PT / 12:30 pm ET.

¿Dónde transmitirán el sorteo?

El sorteo de la Copa del Mundo se transmite en vivo desde Qatar en TV Azteca y Canal 5 en México, así como por Telemundo en Estados Unidos. ESPN tendrá cobertura en VIVO durante todo el sorteo para Latinoamérica.

¿Quién está clasificado al Mundial 2022?

Aquí está el menos completo de los equipos hasta ahora, dividido por su región.

Europa

Alemania

Dinamarca

Bélgica

Francia

Croacia

España

Serbia

Inglaterra

Suiza

Países Bajos

Polonia

Portugal

Tres equipos siguen compitiendo entre Gales, Escocia y Ucrania

Sudamérica

Brasil

Argentina

Ecuador

Uruguay

Perú sigue compitiendo y jugará contra el ganador de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos por un puesto.

Norteamérica

Estados Unidos

Canadá

México

Costa Rica sigue compitiendo y jugará contra Nueva Zelanda por un puesto.

África

Ghana

Senegal

Marruecos

Túnez

Camerún

Asia

Qatar

Irán

Corea del Sur

Arabia Saudita

Japón

Australia y los Emiratos Árabes Unidos siguen compitiendo, y el ganador jugará con Perú por un puesto.

Oceanía

Nueva Zelanda ganó Oceanía, pero eso no garantiza un lugar en la Copa del Mundo. Jugarán contra Costa Rica para determinar quién está adentro.



¿Cómo se deciden los grupos?

Los equipos se organizan en cuatro botes y luego se seleccionan por sorteo al azar. El sistema de bombos está diseñado en gran medida para que no se puedan emparejar dos equipos en el mismo bote en la fase de grupos, lo que ofrece un control limitado sobre la paridad de la Copa del Mundo.

¿Qué hay del “Grupo de la Muerte”?

Si bien el sistema de sorteo de bombos ofrece un control limitado, normalmente hay un grupo que al azar se convierte en el más brutal. El término se originó durante la Copa del Mundo de 1970 en México como una forma de referirse al horrible Grupo C, que vio a Brasil, Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia juntos. Brasil continuaría ganando la Copa del Mundo.

¿Qué grupo le tocó a México?

Aquí les tendremos el grupo en el que estará compitiendo México en Qatar.

Sorteo Mundial 2022 EN VIVO

Así que la mesa está servida para disfrutar de este sorteo mundialista totalmente en vivo con toda la información, grupos y cómo se estarán disputando los partidos.

Last modified: abril 1, 2022

Etiquetas: Canal Sorteo Mundial 2022