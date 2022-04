Levante vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este jueves 21 de abril siguiendo con la jornada 33 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Levante busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los meta de lleno en la pelea por la salvación, pero tendrán que recibir a un Sevilla que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Ciutat de Valencia.

Hora y Canal Levante vs Sevilla

Sede: Estadio Ciutat de Valencia, Valencia, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Levante vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Levante ha tenido una campaña complicada que los tiene hundidos en la zona de descenso, sin embargo han venido mejorando al ganar 2 de sus últimos 3 partidos. En 32 fechas cosechan 5 triunfos, 10 empates y 17 descalabros.

Los Granotes vienen de una gran victoria el pasado domingo cuando visitaron al Granada logrando superarlos 1-4 con anotaciones de Daniel Gómez, José Luis Morales, Mickael Malsa y Roberto Soldado.

Por su parte, el Sevilla ha sido uno de los protagonisas del campeonato, pero han quedado fuera de la pelea por el título, por lo que únicamente buscan uno de los cuatro primeros puestos. En 32 fechas han sumado 16 triunfos, 12 empates y 4 partidos perdidos.

Los Nervionenses vienen de un durísimo golpe el pasado sábado cuando recibieron al Real Madrid en un duelo que ganaban 2-0 al descanso con goles de Ivan Rakitic y Erik Lamela, con asistencia del Tecatito Corona, sin embargo en el segundo tiempo los remontaron para un 2-3 final.

Tanto el Levante como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para dar un gran paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a Granotes en el penúltimo lugar con 25 puntos, mientras que los Nervionenses son terceros con 60 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Levante vs Sevilla.

