[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs León 2-0 Torneo Clausura 2022

Foto: @TelemundoSports

América siguió con su gran momento logrando una nueva victoria al vencer 2-0 al León en la jornada 15 del Torneo Clausura 2022 en el Azteca.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para el América ya que a los 8 minutos Richard Sánchez en un tiro libre desviado por un defensa puso el 1-0, tras eso León tuvo sus oportunidades de empatar, pero no estuvieron finos y todo se complicó al 45+2 cuando José Rodríguez se fue expulsado. Para el segundo tiempo, a penas a los 10 minutos las cosas se complicaron todavía más para el León cuando Víctor Dávila dejó con 9 a su equipo, al 66 Alejandro Zendejas liquidó el triunfo del América con el 2-0, mientras que al 85 William Tesillo se fue expulsado dejando con 8 jugadores a los Esmeraldas, las Águilas buscaron el tercero, pero no hubo más.

Con esta victoria América arribó a 22 puntos escalando a la sexta posición, mientras León cayó al doceavo lugar con 19 unidades. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, las Águilas visitarán a Tigres el sábado, un día después los Esmeraldas visitarán a Santos. América 2-0 León.

Last modified: abril 20, 2022

