Valencia vs Levante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2021-2022

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 30 de abril con el Derbi de Turia en la jornada 34 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los haga superar el trago amargo de la semana pasada, pero recibirán a un Levante que está desesperado por quedarse con el botín del Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Levante

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Valencia vs Levante en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla lejos de competencias europeas. En la jornada pasada cayeron 2-0 en su visita a Villarreal, eso los dejó con 10 victorias, 12 empates y 11 descalabros.

Los Naranjeros vienen de un duro golpe la semana pasada en la Final de la Copa del Rey cuando se midieron al Betis en un duelo que perdían a los 11 minutos, al 30 Hugo Duro empató teniendo que irse hasta los penales donde terminaron cayendo 5-4 tras el penal fallado de Yunus Musah.

Por su parte, el Levante está teniendo una temporada muy dura que parece tenerlos condenados a perder la categoría, por lo que si quieren mantenerse con vida necesitan ganar este sábado. Ellos cosechan apenas 5 triunfos, 10 empates y 18 juegos perdidos.

Los Granotes vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Sevilla en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 2-3 a pesar de los goles de José Luis Morales y Roberto Soldado.

Tanto el Valencia como el Levante saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la décima posición con 42 puntos, mientras que los Granotes son penúltimos con 25 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Levante.

Valencia vs Levante EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2021-2022

Last modified: abril 29, 2022

Etiquetas: Canal Valencia vs Levante