Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este sábado 30 de abril en la jornada 35 de la Premier League 2021-2022, cuando el Leeds United busque aprovechar su condición de local para seguir con su gran inercia, pero tendrá una prueba durísima al recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Manchester City

Sede: Elland Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT /12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Leeds vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Leeds ha tenido una campaña complicada, pero han venido con paso ascendente desde la llegada de Jesse Marsch. Suman 5 partidos sin perder, lo que los ha sacado de la zona de descenso al arribar a 8 triunfos, 10 empates y 15 partidos perdidos.

The Whites viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace en un duelo cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el Manchester City ha cumplido con una temporada espectacular, pero no hay margen de error en la pelea por el título. En la jornada pasada golearon 5-1 al Watford, con poker de Gabriel Jesus, para colocarse con 25 victorias, 5 empates y 3 partidos perdidos.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la ida de las semifinales de la Champions League donde sumaron una agridulce victoria 4-3 sobre el Real Madrid en un duelo que dominaron totalmente, tomaron ventaja de dos goles en 3 ocasiones, pero siempre les recortaron la diferencia.

Tanto el Leeds como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a The Whites en la posición 16 con 34 puntos, mientras los Citizens son líderes con 80 puntos, solo uno arriba del Liverpool, en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Manchester City.

Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Last modified: abril 29, 2022

Etiquetas: Canal Leeds vs Manchester City