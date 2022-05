América vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Liga MX Femenil Clausura 2022

Liga MX Femenil

Foto: @AmericaFemenil

Se abren las emociones de este domingo 8 de mayo en el primer duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Clausura 2022, cuando el América busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y el boleto a las semifinales, pero tendrán que recibir a Pachuca que llega motivada lista para dar la campanada en su visita al Azteca.

Hora y Canal América vs Pachuca

Sede: Estadio Azteca, CDMX, México

Hora: 12:00 pm de México. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Vix en México y Estados Unidos.

La escuadra de América tuvo un desempeño algo irregular jugando en casa ya que en 8 duelos sumaron 5 victorias, un empate y un par de partidos perdidos, aunque han ganado sus últimos 3 choques frente a su afición, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

Por su parte, Pachuca tuvo un gran desempeño jugando como visitantes, dado que en 9 fechas sumaron 5 triunfo,s un empate y 3 partidos perdidos. Su última visita fue justamente ante las Águilas siendo aplastadas 4-0.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el pasado jueves en el Hidalgo. En aquel choque Charlyn Corral puso al frente a las Tuzas a los 15 minutos, 6 minutos después Katty Martínez apareció para poner el empate para las Águilas, el duelo se mantuvo parejo, pero al 56 Lizbeth Ángeles anotó el gol de la victoria para Pachuca que sueña con la clasificación a la siguiente ronda.

Tanto América como Pachuca saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo y la clasificación, no hay margen de error. Las Águilas son favoritas al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero saben que no será nada fácil ante unas Tuzas que están motivadas e intentarán salvar, al menos, el empate que les de el boleto a la siguiente ronda en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs Pachuca.

