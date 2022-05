Arsenal vs Leeds EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 8 de mayo siguiendo con la jornada 36 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que prácticamente los ponga en la próxima Champions League, pero tendrán que recibir a un Leeds United que está urgido de sumar en su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Leeds

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:000 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

Arsenal vs Leeds en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una gran campaña en la búsqueda de volver a una Champions League, pero en casa saben que no hay margen de error si no quieren complicarse. Después de 34 jornadas suman 20 victorias, 3 empates y han perdido en 11 choques.

Los Gunners vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al West Ham logrando superarlos 1-2 con anotaciones de Rob Holding y Gabriel dos Santos.

Por su parte, el Leeds ha tenido una campaña difícil que los tiene peleando en la zona baja, no hay margen de error si quieren mantener la categoría. Ellos suman 8 triunfos, 10 empates y han perdido en 16 juegos.

The Whites viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester City siendo goleados 0-4.

Tanto el Arsenal como el Leeds saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas; en la tabla general encontramos a los Gunners en la cuarta posición con 63 puntos, mientras The Whites está en el lugar 17 con 34 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Leeds.

