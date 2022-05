Valencia vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 36 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Se abren las emociones de la jornada 36 de la Liga Española 2021-2022 este martes 10 de mayo con un gran partido donde el Valencia buscará aprovechar su condición de local intentando cerrar de buena manera sin mucho que pelear, pero recibirá a un Betis que no tiene margen de error, necesita llevarse el triunfo del Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Betis

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Valencia vs Betis en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña muy irregular que los tiene peleando en media tabla ya sin pelear por Europa ni con problemas de descenso, por lo que solamente buscan un cierre digno. En 35 fechas suman 10 victorias, 14 empates y han perdido en 11 enfrentamientos.

Los Naranjeros vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao firmando un 0-0, que de poco les sirve.

Por su parte, el Betis ha tenido una temporada muy buena luchando entre los líderes, pero si sueñan con un boleto a la Champions necesitarán un cierre perfecto. Ellos suman 17 triunfos, 7 empates y han perdido en 11 duelos.

Los Béticos vienen de un durísimo golpe en al jornada pasada cuando recibieron al Barcelona en un duelo que parecía empatarían cuando Marc Bartra puso el 1-1 al 79, pero un gol al 90+4 los dejó con las manos vacías.

Tanto Valencia como Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque con objetivos distintos; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la décima posición con 44 puntos, mientras los Béticos, de Andrés Guardado y Diego Lainez, son quintos con 58 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Betis.

