Juventus vs Inter EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de Italia 2021-22

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 11 de mayo con la gran final de la Copa de Italia 2021-2022, cuando la Juventus busque imponer su jerarquía para quedarse con un título que les de un respiro en una temporada difícil, pero tendrán que medirse a un Inter de Milán que llega en mejor momento listos para quedarse con el trofeo en la cancha del Stadio Olimpico.

Hora y Canal Juventus vs Inter

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 9:00 pm de Italia. 1:00 pm de Centroamérica. 2:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Inter en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido una temporada difícil en la Serie A donde marchan cuartos ya sin aspiraciones de pelear por el título. El pasado viernes visitaron al Genoa sufriendo una durísima derrota 2-1 con goles en los últimos 3 minutos.

La Vecchia Signora no tuvo demasiadas complicaciones en las semifinales de la Copa donde se midieron a la Fiorentina logrando ganar 0-1 en la ida, como visitantes, mientras que en la vuelta ganaron 2-0 con anotaciones de Federico Bernardeschi y Danilo, para un global de 3-0.

Por su parte, el Inter de Milán está teniendo una gran temporada en la Serie A donde marchan sublíderes a dos de la cima. El pasado viernes recibieron al Empoli logrando superarlos 4-2 con doblete de Lautaro Martínez, anotación de Alexis Sánchez y un autogol.

El Inter dio un golpe de autoridad en las semifinales de la Copa donde se midió al Milán. En la ida empataron 0-0, mientras que en la vuelta golearon 3-0 con doblete de Lautaro Martínez.

Tanto Juventus como Inter saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita hacerse con el título, saben que no hay margen de error, además, para ambos podría ser su único trofeo esta temporada. No hay un claro favorito. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Inter.

