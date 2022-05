Milán vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Serie A 2021-22

Serie A

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 15 de mayo en la jornada 37 de la Serie A 2021-2022, cuando el Milán busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los ponga muy cerca del título, pero tendrán que recibir a un Atalanta que está urgido de llevarse el botín completo de su visita al San Siro.

Hora y Canal Milán vs Atalanta

Sede: Estadio San Siro, Milán, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: CBS Sports y Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Milán vs Atalanta en VIVO

El cuadro del Milán ha tenido una gran temporada soñando con el título, tienen la mesa puesta, pero saben que no pueden aflojar en esta recta final. Después de 36 jornadas han sumado 24 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 4 enfrentamientos.

Il Diavolo viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Hellas Verona logrando superarlos 1-3 con doblete de Sandro Tonali y uno más de Alessandro Florenzi.

Por su parte, el Atalanta ha tenido una campaña irregular para sus aspiraciones, necesitarán un cierre perfecto si quieren un boleto europeo para la próxima campaña. Ellos han sumado 16 triunfos, 11 empates y 9 descalabros.

La Dea viene de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando lograron derrotar 1-3 al Spezia con goles de Luis Muriel, Berat Djimsiti y Mario Pasalic.

Tanto el Milán como el Atalanta saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para acercarse a sus objetivos, no hay margen de error en esta recta final; en la tabla general encontramos a Il Diavolo como líder con 80 puntos, mientras La Dea marcha octavo con 59 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Milán vs Atalanta.

Milán vs Atalanta EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Serie A 2021-22

Last modified: mayo 14, 2022

Etiquetas: Atalanta