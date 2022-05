Liga MX Torneo Clausura 2022

Pachuca sufrió mucho más de lo esperado pero venció 3-2 al Atlético San Luis en la vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2022 en el Hidalgo.

El partido arrancó de manera cerrada, a los 10 minutos Avilés mandó un centro que Erick Aguirre no pudo empujar al fondo, Pachuca intentaba tomar las riendas, pero la realidad es que no había claridad, al 26 el Atlético San Luis respondía con un centro de Waller que Berterame no pudo rematar, al 32 Nico Ibáñez sacó bombazo que Barovero salvaba, después de 45 minutos no había demasiadas oportunidades para un 0-0 parcial.

Para el segundo tiempo, apenas al minuto 1 un error de la defensa de los Rojiblancos fue aprovechado por Nico Ibáñez que ponía el 1-0 para Pachuca, sin embargo al 51 el Atlético San Luis respondió con cabezazo de Ricardo Chávez para el 1-1, el duelo se mantenía abierto y al 68 Gustavo Cabral prácticamente liquidaba con el 2-1, la gran oportunidad de los Tuzos para finiquitar la serie llegó al 77 con un penal sobre Nico Ibáñez, pero Víctor Guzmán reventó el poste, eso le dio vida a los Colchoneros Mexicanos, pero todo terminó al 80 con una increíble falla de Rubens Sambueza frente el arco, al 90+3 Abel Hernández anotó el 2-2, pero en la desesperación al 90+6 Ibáñez anotó el 3-2 final.

Así, el Pachuca logró su boleto a las semifinales de la Liga MX con global 5-4 y esperará rival, mientras Atlético San Luis se va eliminado pero con un buen sabor de boca. Pachuca 3-2 Atlético San Luis.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs Atlético San Luis 3-2 Cuartos de Final Torneo Clausura 2022

Last modified: mayo 14, 2022

Etiquetas: Abel Hernández