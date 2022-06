Colombia vs Argelia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partido de «vida o muerte» tendremos este viernes 3 de junio en la jornada 2 de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Colombia busque reponerse del duro y sorpresivo debut, pero tendrán que recibir a Argelia que también llega con la urgencia de ganar en la cancha del Stade Parsemain.

Hora y Canal Colombia vs Argelia

Sede: Stade Parsemain, Fos-sur-Mer, Francia

Hora: 5:30 pm de Francia. 10:30 am de México y Colombia. 12:30 pm de Argentina. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN en Colombia. beIN Connect en Estados Unidos.

Colombia vs Argelia en VIVO

La selección de Colombia llegaba a este torneo con mucha ilusión de competir por las fases finales, sin embargo su debut dejó muchas dudas, por lo que en esta segunda fecha se han quedado sin margen de error si no quieren despedirse rápidamente.

Los Cafeteros tuvieron un amargo debut el pasado martes cuando se midieron a Comoras, que parecía ser el rival más débil, sin embargo después de 90 minutos igualaron 1-1 y terminaron cayendo en penales para dejar ir el punto extra.

Por su parte, Argelia tiene la misión de aprovechar cada partido, seguramente lucharán, aunque su objetivo no está en realidad en clasificar.

Los Africanos hicieron su debut también el pasado martes cuando se midieron a Japón siendo superados 1-0, por lo que tienen que dejar eso atrás.

Tanto Colombia como Argelia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo que les permita ganar en confianza rumbo a lo que viene, el perdedor quedará sin posibilidades de clasificar. En los pronósticos los Cafeteros son favoritos por su mayor jerarquía, pero tras lo visto en su debut no sería sorpresa si los Africanos se llevan los puntos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Colombia vs Argelia.

