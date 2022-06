Gales vs Ucrania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 5 de junio con la gran final del Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Gales busque aprovechar su condición de local para quedarse con el triunfo y el boleto a Qatar, pero tendrá que recibir a Ucrania que llega motivado listo para quedarse con el boleto en su visita al Cardiff City Stadium.

Hora y Canal Gales vs Ucrania

Sede: Cardiff City Stadium, Cardiff, Gales, Reino Unido

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Gales vs Ucrania en VIVO

La selección de Gales tuvo una buena actuación en la Eliminatoria de la UEFA donde logró finalizar segundo de su sector solamente debajo de Bélgica, eso les dio el boleto al repechaje donde dejaron eliminados a Austria en semifinales, pero saben que todo se reduce a lo que pase este domingo.

Los Dragones vienen de una dura derrota el pasado miércoles cuando visitaron a Polonia en el arranque de la UEFA Nations League siendo superados 2-1, aunque en un duelo que seguramente les sirvió para ponerse a punto.

Por su parte, Ucrania llega motivado a este duelo sabiendo también que es definitivo, tienen a todo un país detrás que esperan una alegría tras los momentos difíciles que están viviendo, pero saben que el juego será muy duro y que no habrá margen de error.

Los Ucranianos cumplieron con el duelo de semifinales el pasado miércoles cuando visitaron a Escocia logrando superarlos con un claro 1-3 con anotaciones de Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk y Artem Dovbyk.

Tanto Gales como Ucrania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán por la victoria, no hay margen de error, todo el trabajo de 4 años se resume en lo que hagan este domingo, el vencedor firmará su boleto a Qatar, mientras que el perdedor quedará eliminado del sueño mundialista. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Gales vs Ucrania.

