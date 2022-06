Venezuela vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partidazo sumamente importante tendremos este domingo 5 de junio en el cierre de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022 en el sector B, cuando Venezuela busque imponer su calidad y su mejor momento para firmar su boleto a la fase final, pero tendrán que medirse a Ghana que saldrá sin nada que perder por la sorpresa en la cancha del De Lattre-De-Tassigny.

Hora y Canal Venezuela vs Ghana

Sede: Stade De Lattre-de-Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Panamá. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Venezuela vs Ghana en VIVO

La selección de Venezuela ha sorprendido en esta competencia ya que han ganado los 2 partidos que han disputado y tienen todo para firmar su clasificación a la fase final, aunque saben que no pueden caer en excesos de confianza si no quieren complicarse.

La Vinotinto viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando se midieron a México en un choque muy cerrado, pero que lograron definir a su favor 2-1 con anotaciones de Telasco Segovia y Bryant Ortega.

Por su parte, Ghana era considerado como candidato a pelear por la clasificación dentro del grupo, sin embargo ha decepcionado al perder los dos partidos que han disputado, situación que los tiene eliminados y únicamente buscando cerrar con todo.

Los Africanos vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Indonesia superados 1-0.

Tanto Venezuela como Ghana saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria que les permita cerrar con el pie derecho, aunque con objetivos distintos. En los pronósticos la Vinotinto es favorita, pero los Africanos siempre serán de cuidado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Ghana.

Venezuela vs Ghana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: junio 4, 2022

Etiquetas: Canal Venezuela vs Ghana