Written by: octubre 14, 2025 Selecciones

El Salvador vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

(*Recuerden cerrar los 2 anuncios que son de la señal, no de nosotros)
El Salvador vs Guatemala

El Estadio Cuscatlán será escenario de un nuevo clásico centroamericano este martes por la noche, cuando El Salvador reciba a Guatemala en un partido crucial del Grupo A de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan con urgencias y con la clasificación al alcance de la mano en un grupo donde solo tres puntos separan al primero del último. Un triunfo puede cambiarlo todo.

El Salvador busca revivir su sueño mundialista

La selección dirigida por Hernán Darío “Bolillo” Gómez atraviesa un momento delicado. Tras un inicio prometedor con victoria ante Guatemala, El Salvador encadenó dos derrotas consecutivas como local frente a Surinam (2-1) y Panamá (1-0), quedando rezagado en la tabla.

Con apenas dos triunfos en sus últimos 10 partidos, la Azul y Blanco necesita reencontrarse con su mejor versión ofensiva. En los últimos siete encuentros solo ha marcado tres goles, una cifra que refleja sus problemas de definición.

La posible baja de Christian Martínez complica aún más el panorama, aunque Mauricio Cerritos podría mantener su rol como mediocampista adelantado, mientras que Marcelo Díaz sería alternativa para darle mayor profundidad al ataque.

Guatemala quiere reaccionar y soñar con el Mundial

Por su parte, Guatemala llega golpeada tras dejar escapar una victoria clave ante Surinam, empatando 1-1 en tiempo añadido. Ese resultado los dejó últimos del grupo con dos puntos, pero una victoria en San Salvador los metería nuevamente en la pelea.

El técnico José Carlos Pinto apostará por Darwin Lom, autor del gol ante Surinam, para liderar el ataque. Pedro Altán también podría ser opción para reforzar la ofensiva.

Pronóstico: duelo cerrado en el Cuscatlán

Ambas selecciones llegan necesitadas y con presión máxima. Se espera un encuentro intenso y trabado, donde los detalles marcarán la diferencia.

Pronóstico final: El Salvador 1-1 Guatemala.

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 14, 2025
Panamá vs Surinam Previous Story
Panamá vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026
México vs Ecuador Next Story
México vs Ecuador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Fecha FIFA Octubre 2025

Related Posts

Panamá vs Surinam

Panamá vs Surinam EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 14, 2025

La Selección de Panamá afronta un compromiso decisivo en su camino rumbo al Mundial de la FIFA 2026, cuando reciba a Surinam este martes...

Read More
Costa Rica vs Nicaragua

Costa Rica vs Nicaragua EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 13, 2025

La Selección de Costa Rica vive momentos de tensión en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026, y está obligada a...

Read More
Honduras vs Haití

Honduras vs Haití EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 13, 2025

La Selección de Honduras se juega gran parte de su futuro en las Eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026, cuando reciba este 14...

Read More
El Salvador vs Panamá

El Salvador vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Written by: octubre 10, 2025

El Estadio Jorge González será escenario de un nuevo duelo centroamericano cuando El Salvador reciba a Panamá este sábado, en el marco...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *