El Salvador vs Guatemala EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

(*Recuerden cerrar los 2 anuncios que son de la señal, no de nosotros)

El Estadio Cuscatlán será escenario de un nuevo clásico centroamericano este martes por la noche, cuando El Salvador reciba a Guatemala en un partido crucial del Grupo A de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan con urgencias y con la clasificación al alcance de la mano en un grupo donde solo tres puntos separan al primero del último. Un triunfo puede cambiarlo todo.

El Salvador busca revivir su sueño mundialista

La selección dirigida por Hernán Darío “Bolillo” Gómez atraviesa un momento delicado. Tras un inicio prometedor con victoria ante Guatemala, El Salvador encadenó dos derrotas consecutivas como local frente a Surinam (2-1) y Panamá (1-0), quedando rezagado en la tabla.

Con apenas dos triunfos en sus últimos 10 partidos, la Azul y Blanco necesita reencontrarse con su mejor versión ofensiva. En los últimos siete encuentros solo ha marcado tres goles, una cifra que refleja sus problemas de definición.

La posible baja de Christian Martínez complica aún más el panorama, aunque Mauricio Cerritos podría mantener su rol como mediocampista adelantado, mientras que Marcelo Díaz sería alternativa para darle mayor profundidad al ataque.

Guatemala quiere reaccionar y soñar con el Mundial

Por su parte, Guatemala llega golpeada tras dejar escapar una victoria clave ante Surinam, empatando 1-1 en tiempo añadido. Ese resultado los dejó últimos del grupo con dos puntos, pero una victoria en San Salvador los metería nuevamente en la pelea.

El técnico José Carlos Pinto apostará por Darwin Lom, autor del gol ante Surinam, para liderar el ataque. Pedro Altán también podría ser opción para reforzar la ofensiva.

Pronóstico: duelo cerrado en el Cuscatlán

Ambas selecciones llegan necesitadas y con presión máxima. Se espera un encuentro intenso y trabado, donde los detalles marcarán la diferencia.

Pronóstico final: El Salvador 1-1 Guatemala.

Last modified: octubre 14, 2025