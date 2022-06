Ucrania vs Armenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este sábado 11 de junio siguiendo con la jornada 3 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Ucrania busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita gana en confianza y darle una alegría a su afición, pero se enfrentarán a Armenia que saldrá decidido a sumar en la cancha del LKS.

Hora y Canal Ucrania vs Armenia

Sede: Estadio Municipal de Łódź, Łódź, Polonia

Hora: 3:00 pm de Polonia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDNxtra en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Ucrania vs Armenia en VIVO

La selección de Ucrania sigue recuperándose de la dura eliminación del Mundial 2022, por lo que están en un proceso de reconstrucción y volver a generar confianza, empezaron bien la Liga de Naciones, por lo que en este segundo partido para ellos intentarán llevarse el botín.

Los Ucranianos hicieron su debut en esta Liga de Naciones el pasado miércoles cuando visitaron a Irlanda logrando superarlos con solitaria anotación de Viktor Tsygankov.

Por su parte, Armenia poco a poco se ha ido consolidando como una selección sólida de la mano de Joaquín Caparrós y este sábado tendrán una oportunidad de dar un golpe de autoridad. En las dos primeras jornadas han sumado un triunfo y una derrota.

El Colectivo viene de un amargo descalabro el pasado miércoles cuando visitaron a Escocia siendo superados 2-0.

Tanto Ucrania como Armenia saben de la importancia de este partido dado que ambas saldrán decididas a llevarse el triunfo y con ello dar un paso en la lucha por la cima del sector 1 en la Liga B luchando por el ascenso a la Liga A. En los pronósticos los Ucranianos son amplios favoritos, pero los Armenios intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Ucrania vs Armenia.

