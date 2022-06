Irlanda vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Buen partido nos espera este sábado 11 de junio siguiendo con la fecha 3 de la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Irlanda busque aprovechar su condición de local intentando sumar un triunfo que les permita tomar un respiro, pero tendrán que recibir a Escocia que saldrá a imponer su calidad en su visita al Aviva Stadium.

Hora y Canal Irlanda vs Escocia

Sede: Aviva Stadium, Dublín, Irlanda

Hora: 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica.

Irlanda vs Escocia en VIVO

La selección de Irlanda ha tenido una actuación decepcionante en el arranque de esta Liga de Naciones ya que han perdido en ambos duelos, por lo que este sábado les urge ganar si no quieren perfilar el descenso.

Los Irlandeses vienen de un amargo descalabro el pasado miércoles cuando recibieron a Ucrania siendo superados 0-1

Por su parte, Escocia se está recuperando del golpe de quedar eliminado del Mundial 2022, tiene una generación interesante que intentará conseguir el ascenso a la Liga A de esta competencia.

Los Escoceses únicamente han disputado un partido que fue en la jornada pasada, el miércoles, logrando superar 2-0 a Armenia con anotaciones de Tony Ralston y Scott McKenna.

Tanto Irlanda como Escocia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas que son opuestas. Los Escoces son favoritos al llegar en un mejor momento, pero los Irlandeses están en casa y les urge reaccionar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Irlanda vs Escocia.

