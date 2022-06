México vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 12 de junio en duelo por el tercer lugar del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando México busque redondear esta buena participación quedándose en el podio, pero tendrá que medirse a Colombia que también tendrá como misión el cerrar con victoria en la cancha del Marcel Roustan.

Hora y Canal México vs Colombia

Sede: Stade Marcel Roustan, Salon-de-Provence, Francia

Hora: 2:30 pm de Francia. 7:30 am de México y Colombia. 9:30 am de Argentina. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

México vs Colombia en VIVO

La selección de México ha cumplido con un buen papel en esta competencia y aunque no podrá pelear por el título saben que un tercer puesto sería un buen resultado, aunque no será un duelo nada fácil el de este domingo.

Los Tricolores vienen de un duro golpe en las semifinales el pasado jueves cuando se midieron a Francia siendo goleados 4-1, por lo que esperan mostrar una mucho mejor cara este domingo.

Por su parte, Colombia también ha hecho muy bien las cosas con la selección más joven de toda la competencia, pero igual buscarán redondearlo con la tercera posición.

Los Cafeteros tuvieron un duelo muy duro en las semifinales donde se midieron a Venezuela en un choque en el que aguantaron la presión para irse a los penales donde terminarían cayendo 5-4.

Tanto México como Colombia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria sabiendo que ya no hay nada que perder, podrán jugar relajados, aunque concentrados ya que un tercer lugar sería muy bueno. No hay un claro favorito en los pronósticos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Colombia.

