¡BOMBAZO! Acuerdo entre el Manchester United y Frenkie De Jong

Luego de varias semanas de rumores, la novela del fichaje de Frenkie De Jong por el Manchester United parece estar llegando a su fin. Según informó Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter, el club inglés ya llegó a un acuerdo con el futbolista holandés para que este se una en este mismo mercado de pases. Ahora, se negocia directamente con la directiva del FC Barcelona.

Fabrizio también informa que el valor que discuten las directivas de ambos clubes es de 65 millones en tarifa fijas, aún no se sabe la cantidad que habrá en variables. Por lo tanto, si no pasa nada extraordinario, el mediocampista holandés volverá a compartir vestuario con un viejo conocido, Erik Ten Hag.

Así lo informó el periodista en sus redes: “Frenkie de Jong deal. Manchester United are always in direct contact with Barça. The verbal proposal now discussed between clubs is around €65m guaranteed fee, after €60m plus add-ons opening bid rejected. There are still no changes on player and agents side”.

UNA OPERACIÓN QUE BENEFICIA AL BARCELONA

El club azulgrana está a la espera de hacer una venta representativa en dinero para poder fichar al delantero Robert Lewandowsi, quien no saldrá del Bayern por menos de 50 millones de euros. También necesitan liberar masa salarial para presentar a Franck Kessié y Andreas Christensen.

