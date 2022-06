México vs Guatemala EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Premundial Sub-20 CONCACAF 2022

Mundial Sub-20

Se cierra la actividad de los cuartos de final del Premundial Sub-20 de la CONCACAF este miércoles 29 de junio, cuando México busque imponer su jerarquía y llevarse el triunfo que les de el boleto al Mundial, pero tendrán que medirse a Guatemala que llega motivado sin nada que perder intentando dar la campanada en el Olímpico Metropolitano.

Hora y Canal México vs Guatemala

Sede: Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, Honduras

Hora: 8:00 pm de Honduras y Guatemala. 9:00 pm de México y Panamá. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en México y Estados Unidos. ESPN en Centroamérica.

México vs Guatemala en VIVO

La selección de México ha cumplido con un buen papel en este Premundial estando ya a un paso del Mundial, sin embargo para ellos el objetivo está no solo en llegar a Indonesia 2023, si no en conseguir el boleto también a Juegos Olímpicos 2024, por lo que no pueden aflojar.

Los Tricolores vienen de un contundente triunfo el pasado domingo en la ronda pasada cuando golearon 6-0 a Puerto Rico con anotaciones de Fidel Ambríz, Christian Torres, Esteban Lozano, Salvador Mariscal, Isaías Violante y Jesús Hernández.

Por su parte, Guatemala ha tenido un gran Premundial que le permita soñar con el Mundial, aunque la realidad es que se viene el duelo más complicado y necesitarán hacer un duelo perfecto para aspirar a sorprender.

Los Chapines vienen de una grandísima victoria en los octavos de final, el pasado domingo, cuando se midieron a Canadá en un choque que parecían perder en tiempos extra ,pero al 119 Anderson Villagran puso el 1-1 que forzó a los penales donde se quedaron con la victoria y clasificación.

Tanto México como Guatemala saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a «matar o morir» con la mente puesta en el Mundial, el ganador obtendrá su boleto, mientras que el perdedor quedará eliminado. Los Tricolores son amplios favoritos, pero no deberán confiarse de unos Chapines que están motivados. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Guatemala.

México vs Guatemala EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Premundial Sub-20 CONCACAF 2022

Last modified: junio 28, 2022

Etiquetas: Canal México vs Guatemala