Costa Rica vs Trinidad y Tobago EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Campeonato W Premundial Femenil 2022

Se abren las emociones de la segunda jornada del Grupo B en el Campeonato W de la CONCACAF rumbo al Mundial Femenil 2023 y Juegos Olímpicos 2024 este viernes 8 de julio, cuando Costa Rica busque sumar las tres unidades que les de el ansiado boleto mundialista, pero se medirán a Trinidad y Tobago que saldrá decidida a sumar en la cancha del Volcán.

Hora y Canal Costa Rica vs Trinidad y Tobago

Sede: Estadio Volcán, Monterrey, Nuevo León

Hora: 6:00 pm de México. 5:00 pm de Costa Rica y Centroamérica. 4:00 pm PT / 7:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Costa Rica vs Trinidad y Tobago en VIVO

La selección de Costa Rica tiene la ilusión de llegar al Mundial, cumplieron en su debut y saldrán muy motivadas este viernes ya que la victoria les daria el boleto mundialista, aunque no deben caer en excesos de confianza.

Las Ticas tuvieron un gran debut el pasado martes cuando se midieron a Panamá logrando superarlas 3-0 con anotaciones de Raquel Rodrígues, María Paula y Katherine Alvarado.

Por su parte, Trinidad y Tobago sabe que su competencia iniciará este viernes donde sueñan con hacer un buen papel, ya tuvieron su duelo de «preparación», por lo que saldrán con todo sin margen de error.

Las Caribeñas tuvieron un debut «esperado» el pasado martes cuando se midieron a Canadá en un duelo que compitieron bien en 80 minutos donde perdían 2-0, aunque se terminaron desfondando en los últimos 10 minutos para caer 6-0.

Tanto Costa Rica como Trinidad y Tobago saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de conseguir la victoria y con ello dar un gran paso rumbo al Mundial. En los pronósticos las Ticas son claras favoritas, pero la realidad es que no sabemos que esperar de las Caribeñas que seguramente no serán una rival nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs Trinidad y Tobago.

