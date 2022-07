Atlético de Madrid vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2022

Amistosos

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 30 de julio siguiendo con los amistosos internacionales, donde el Atlético de Madrid buscará demostrar que está listo para una nueva temporada en España donde tendrá la misión de volver a pelear por el título, pero tendrá que medirse a un Manchester United que saldrá decidido a llevarse el triunfo en el Ullevaal Stadion.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Manchester United

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Hora: 1:45 pm de Noruega y España. 5:45 am de Centroamérica. 6:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:45 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: MUTV

Atlético de Madrid vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid está entrando ya a la última fase de preparación rumbo a su debut en LaLiga en un par de semanas ante el Getafe, recordando que su objetivo será volver a competir por el título.

Los Colchoneros tuvieron su primer amistoso el pasado miércoles ante el Numancia logrando golearlos 4-0, mientras que cerrar’su preparación el domingo de la próxima semana ante la Juventus.

Por su parte, el Manchester United también está preparando ya la recta final de su pretemporada rumbo a su debut en la Premier League que está a unos días de iniciar y donde luchará por volver a los primeros planos tras su fracaso de la temporada pasada.

Los Red Devils inician una nueva era de la mano de Erik ten Hag. Su último duelo amistoso fue el sábado pasado igualando 2-2 ante el Aston Villa.

Tanto el Atlético de Madrid como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza de cara a lo que viene. Además, este duelo podría marcar el regreso de Cristiano Ronaldo tras la polémica en la que ha estado envuelto estos últimos días. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Manchester United.

Atlético de Madrid vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2022

