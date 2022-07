Liverpool vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Community Shield 2022

Ligas Europeas

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 30 de julio con la disputa de la Community Shield 2022, donde el Liverpool buscará dar el primer golpe en la temporada, pero tendrán que medirse nada más y nada menos que al Manchester City que también saldrá decidido a llevarse el título en la cancha del King Power Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool se está preparando para una nueva temporada donde el objetivo será levantar todos los trofeos que disputen, así que en esta primera prueba intentarán llevarse el título.

Los Reds vienen de un amargo descalabro el pasado miércoles en el cierre de sus amistosos donde visitaron al RB Salzburg siendo superados 1-0, aunque unos días antes habían goleado 5-0 al RB Leipzig.

Por su parte, el Manchester City también inicia una nueva temporada con la mente puesta en todos los trofeos, aunque para los de Pep Guardiola la verdadera competencia será la Champions League.

Los Citizens tuvieron una gira de preparación en los Estados Unidos donde lograron vencer 2-1 al América y 1-0 al Bayern Múnich.

Tanto el Liverpool como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de empezar la temporada con un trofeo, sería un buen golpe anímico rumbo a la primera fecha de la Premier League que se espera sea otra lucha encarnizada entre Reds y Citizens.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 16 de abril en las semifinales de la FA Cup en Wembley. En aquel choque los Reds se llevaron el triunfo 3-2 con doblete de Sadio Mané y uno más de Ibrahima Konaté.

Hora y Canal Liverpool vs Manchester City

El juego entre Liverpool vs Manchester City se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Manchester City vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Manchester City en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita sumar este primer título y dar un golpe de autoridad. En los pronósticos es difícil dar un favorito ya que será el primer duelo oficial de ambos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Manchester City.

Etiquetas: Canal Liverpool vs Manchester City